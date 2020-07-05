تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ سيساعد بشكل كبير في سرعة التشريعات

قال عمرو درويش ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ سيساعد بشكل كبير في سرعة التشريعات، متابعا: سواء في الأمور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.





وأشار درويش ، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن هناك فرقا واضحا بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مؤكد أن لكلا منهما قيمته في الحياة التشريعية.





وتابع أن مجلس الشيوخ وفقًا للتعديلات الدستورية الاخيرة فهو المنوط بمراجعة الاتفاقيات الدولية ومناقشة كل ما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ولذلك مجلس الشيوخ دوره استراتيجي.





وفي السياق نفسه أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه خلال الـ 5 سنوات الماضية لمجلس النواب تم إقرار كثير من القوانين، مستدركا :"حوالي أكثر من 800 قانون سواء مشروع قانون أو تعديلات في قوانين موجودة" .



