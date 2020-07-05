كانت أم الفن.. أشرف زكي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

كشف الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.





وأضاف أشرف زكي ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "CBC"، أنه كان يتواصل مع الفنانة رجاء الجداوى في أيامها الأخيرة، مؤكدا أنه طلب منها عمل تسجيل صوتي لمخاطبة جمهورها، والذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد فترة من مرضها.





وتابع أشرف زكي أن الفنانة الراحلة "كانت أم الفن.. أمنا كلنا.. أمي الغالية والثانية.. كانت مهمومة بنا ولم تتركنا لآخر نفس.. وكانت لها جهود كبيرة في محاولات علاج الفنانة نادية يسرى، وكانت حنينة وتدخلت لعلاجها".





وقال أشرف زكي "تحدثت بالأمس لمدير المستشفى، وقال لي الأمور شديدة التعقيد، وكنت مؤهلا نفسيًا لخبر وفاتها ورحيلها.. لقد تركت فراغًا إنسانيًا كبيرًا".



