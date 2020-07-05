AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كانت أم الفن.. أشرف زكي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:10 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "CBC"، أنه كان يتواصل مع الفنانة رجاء الجداوى في أيامها الأخيرة، مؤكدا أنه طلب منها عمل تسجيل صوتي لمخاطبة جمهورها، والذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد فترة من مرضها.

وتابع أشرف زكي أن الفنانة الراحلة "كانت أم الفن.. أمنا كلنا.. أمي الغالية والثانية.. كانت مهمومة بنا ولم تتركنا لآخر نفس.. وكانت لها جهود كبيرة في محاولات علاج الفنانة نادية يسرى، وكانت حنينة وتدخلت لعلاجها".

وقال أشرف زكي "تحدثت بالأمس لمدير المستشفى، وقال لي الأمور شديدة التعقيد، وكنت مؤهلا نفسيًا لخبر وفاتها ورحيلها.. لقد تركت فراغًا إنسانيًا كبيرًا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد شائعة وفاتها.. أشرف زكي: أى خبر عن الفنانة رجاء الجداوي من خلالي أو ابنتها

ريهام سعيد تطلب من متابعيها الدعاء لـ رجاء الجداوي

حالة رجاء الجداوي مستقرة .. المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أشرف زكي بعد جراحة في القلب .. فيديو

وداعا يا أغلى الناس.. أشرف زكي ينعى رجاء الجداوي

أشرف زكى يكشف تفاصيل آخر لحظات فى حياة رجاء الجداوى

أشرف زكي: ابنة رجاء الجداوي توجهت لاستلام الجثمان والدفن في مقابر العائلة

ترشيحاتنا

إصابة سيدة بالتسمم بعد استنشاقها زيت قلي البطاطس

وزيرة الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعراقيين المتواجدين بمصر

نازلين نشتغل مجبرين.. آخر رسالة من رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها.. فيديو

لا تكثر من هذه المشروبات بعد سن الـ 30

أول ثلث ساعة من المباراة.. الحكم يتغاضى عن ركلة جزاء لمحمد صلاح أمام أستون فيلا

35 دعاء بعد صلاة العصر مكتوب يحقق لك المستحيلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

فوائد غير متوقعة لـ زيت الأرجان على البشرة والشعر

وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى أسبوع