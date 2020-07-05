تعرف على موعد كشف لامبورجيني لسيارتها الخارقة الجديدة

منذ فترة تقوم شركة لامبورجينى بالتلميح عن قدوم سيارة خارقة جديدة سابقة لعصرها ، ولكن دون ابداء اى معلومات عنها ، وها هي أرسلت الشركة دعوات لمؤتمر صحفي تعقده في 8 يوليو الجاري، واوضحت انه سيتم الكشف فيه عن أحدث ابتكاراتها.

اكتفت لامبورجينى بصورة تشويقية مع الدعوة ووصفت السيارة بأنها "سابقة لعصرها"، ويمكن رؤية ما يشبه بتصميم لمصابيح ليد نهارية جديدة التي ستحصل عليها السيارة ، ولم تكشف الشركة عن أية معلومات أخرى عن السيارة الجديدة.

اعتقد بعض خبراء السيارات أن السيارة الخارقة الجديدة ستكون هجينة أو كهربائية بالكامل، في حين تشير الشائعات إلى أنها قد تكون سيارة سيان سبايدر المنتظرة ، او تكون أيضًا سيارة لامبورجيني SCV12 2021 .

تستمد لامبورجيني سيان التي تم الكشف عنها ، قوتها من محرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 774 حصان، بمساعدة محرك كهربائي 48 فولت مدمج في ناقل الحركة ذي السبع سرعات، ويضيف المحرك الكهربائي قوة 34 حصان لتحصل على قوة إجمالية قدرها 807 حصان.

وتتسارع لامبورجيني سيان من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كلم/سا.

اما سيارة لامبورجيني SCV12 2021، تستمد قوتها من محرك V12 هجين يولد قوة 819 حصان وسيتصل المحرك بناقل حركة بست سرعات يرسل القوة إلى العجلات الخلفية فقط.