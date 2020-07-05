تشكيل مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي





وتقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على استاد سانت ميري بارك، معقل فريق ساوثهمبتون.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي للمباراة كالآتي:





في حراسة المرمى: إديرسون مورايش





خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيريك جارسيا - إيمريك لابورتي - زينتشينكو





خط الوسط: فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - برناندو سيلفا





خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - رياض محرز - جابرييل خيسوس





ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.