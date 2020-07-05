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مرأة

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:41 م
رنا عصمت
تصدرت الفنانة الشابة للا فضة، "ترند" محرك البحث "جوجل"، بعد تصريحات مثيرة حول حقيقة تعرضها للتحرش. 

وكانت للا فضة أدلت بتصريحات عن التحرش بها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية.


وقالت للا فضة، إن كلامها لم يتم فهمه بالشكل الصحيح، كما أنها لم تتعرض للتحرش الجنسي بالشكل الكامل، ولكن المتحرش "أ ب"، قام بالاتصال بها، وعرض عليها العمل، وتواصل معها عبر فيسبوك. 

وأشارت للا فضة، إلى أن المتحرش بدأ يتفاعل مع منشوراتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم يتحرش بها بشكل مباشر، لافتة إلى أنها شجعت باقي الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش على تقديم بلاغات ضد المتهم.

وفي سياق آخر، ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة للا فضة التي عرضتها للانتقادات.

وتصدرت الفنانة الشابة للا فضة، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعدما كشفت عن محاولة تعرضها للتحرش، بعد قيام المتحرش أ ب، بالاتصال بها، قبل ضبطه واتهامه بالتحرش بـ 100 فتاة بالجامعة الأمريكية. 

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات
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