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رياضة

شاهد.. مرتضي منصور يعد جمهور الزمالك بإعلان مفاجآت مساء الخميس

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:49 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسن العمدة
أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، عن مفاجآت لجمهور النادي .

ونشر مرتضي منصور ، عبر صفحته الرسمية ،"فيس بوك" ، يكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأه مدوية للجماهير البيضاء في قناه الزمالك فى  الحادية عشرة مساء الخميس المقبل " .


وحرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على تحديد نهاية الأسبوع الجارى موعدًا لانطلاق المعسكر المغلق الخاص بالفريق، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب.

ويدخل الفريق الأبيض معسكره أحد يومى الخميس أو الجمعة المقبلين، استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة.

وسيتحدد اليوم النهائى لدخول المعسكر المغلق للفريق الأبيض وفقًا لنتائج المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا؛ التى سيجريها الفريق بعد غد، الثلاثاء، فى مقر النادى، وحدد جهاز الزمالك أحد يومى الخميس والجمعة بشكل مبدئى كموعد لانطلاق المعسكر الذى سيمتد لمدة 14 يومًا.

ويفضل الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى.






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