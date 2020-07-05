AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بهاء أبو شقة يفتتح مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:59 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
Advertisements
معتز الخصوصي
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، مقر الحزب الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك بحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي طارق تهامي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.

ويضم المقر غرفة اجتماعات كبري وصالة استقبال ومصلي وعدد ٢ استراحة لاستقبال الضيوف، ليكون نقلة نوعية لصالح الوفد في محافظة الجيزة، ويخدم أهالي منطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

وقال تهامي إن افتتاح مقر جديد للوفد في مدينة 6 أكتوبر يأتي في إطار خطة لافتتاح عدد من المقرات في أقسام ومدن محافظة الجيزة لاتخاذ هذه المقرات كنقاط لانطلاق أنشطة الحزب المختلفة.

وأضاف أن مقر الوفد الجديد في مدينة السادس من أكتوبر يوجد به عدة مميزات أولها أن هذا المقر في قلب المدينة الكبيرة المترامية الأطراف، كما أنه مقر كبير من حيث المساحة وسوف يتم تخصيصه لأنشطة لجان أكتوبر أول وثان وثالث والشيخ زايد.
بهاء أبو شقة يفتتح مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر
بهاء أبو شقة يفتتح مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر
بهاء أبو شقة يفتتح مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر
بهاء أبو شقة يفتتح مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عاجل.. الرميح يؤكد إصابة رئيس أركان الجيش التركي في غارة الوطية

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

شاهد.. انهيار الفنانة إلهام شاهين في جنازة رجاء الجداوي

تراجع كبير في الوفيات.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و63 وفاة

الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة

نافية الأخبار المتداولة.. الإنتاج الحربي: صحة الفريق العصار مستقرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور