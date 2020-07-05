بهاء أبو شقة يفتتح مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، مقر الحزب الجديد في مدينة 6 أكتوبر.





جاء ذلك بحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي طارق تهامي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.





ويضم المقر غرفة اجتماعات كبري وصالة استقبال ومصلي وعدد ٢ استراحة لاستقبال الضيوف، ليكون نقلة نوعية لصالح الوفد في محافظة الجيزة، ويخدم أهالي منطقتي أكتوبر والشيخ زايد.





وقال تهامي إن افتتاح مقر جديد للوفد في مدينة 6 أكتوبر يأتي في إطار خطة لافتتاح عدد من المقرات في أقسام ومدن محافظة الجيزة لاتخاذ هذه المقرات كنقاط لانطلاق أنشطة الحزب المختلفة.



