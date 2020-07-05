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تعليم

عميد علوم عين شمس: إنتاج كميات كبيرة من المطهرات لاستقبال طلاب الفرق النهائية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:43 م
مطهرات
مطهرات
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إنه تم تكليف المعمل المركزي بالكلية لتصنيع كميات من المطهرات لاستقبال طلاب الفرق النهائية التي من المقرر بدئها يوم 11 يوليو .

وأضاف عميد كلية العلوم لـ صدى البلد أنه يتم تصنيع تركيبة كيميائية تحت إشراف المعمل المركزي للكلية وجار توفير ستوك من المطهرات لاستقبال طلاب الفرق النهائية ، منوها أن الكلية مدت كلية الحقوق بكميات من المطهرات ايضا لاستقبال طلاب الفرق النهائية.

وأكد رجاء أن الكلية تقوم بتصنيع أكثر من 75 لترا لتطهير الكلية بشكل مستمر، موضحا أن الكلية تقوم بتحضير عدد من المطهرات الأخرى مثل الفنيك والكلور وغيرها من المطهرات.

 وأشار عميد كلية علوم  انه تم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات بالاضافة الي شراء جوانتيات انه سيبدء تعقيم الطلاب منذ دخولهم الي باب الكلية وتم وضع دوسات بيها معقمات ووضع جيل في للايدي في كل اماكن الكلية .


وأوضح انه تم توزيع عدد كبير من المداخل للطلاب حتي لايحدث تكدس للطلاب وقياس درجات الحرارة وسوف يتم عمل حجر صحي للاوراق بحث ان الاوراق تظل في الكنترول 48 ساعة قبل تسليمها لاي عضو من اعضاء هيئة التدريس 

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