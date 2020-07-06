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برلمان

عوائد كبيرة.. خطة النواب تكشف فوائد دخول الصندوق السيادى شريكا فى مصنع البلازما

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:02 ص
بلازما
بلازما
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حسن رضوان
قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجة الدولة لتحديد قطعة أرض لإنشاء أول مصنع للبلازما فى مصر يدل على اهتمام القيادة السياسية بدعم الصحة العامة والحفاظ على المصريين من الأمراض وتحقيق المنافع المشتركة.


وأكدت "الكسان لـ"صدى البلد"، أن هذا المصنع من أهم المشروعات البارزة خلال الفترة المقبلة المتعلقة بفصل البلازما عن الدم، لافتة إلى أن دخول الصندوق السيادى كشريك سيخلق منه مشروع ضخم يحقق مكاسب كبيرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن البلازما من ضمن الوسائل التى تم استخدامها وتجربتها خلال الفترة الماضية عالميا وفى مصر فى حقن مصابي كورونا و أعطت نتائج ايجابية وذلك سيكون له عوائد طبية مفيدة، ومن الناحية الاقتصادية سيكون له عوائد كبيرة من خلال التصدير للخارج.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتبنى هذا الملف منذ فترة، ونقوم بمتابعة تنفيذه أولا بأول، وهناك مفاوضات تُجرى مع أكثر من جانب للاتفاق على تنفيذه، وقال: نحتاج إلى توفير مراكز تجميع كمرحلة أولى، بحيث تكون على مستوى عالميّ يتيح لنا تصدير منتجاتها، كما يمكننا إقامة المصنع المخصص لهذا الغرض.


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