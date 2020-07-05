AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العربية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية داخل مطار بغداد

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي كان يستهدف بالأساس القاعدة الأمريكية في المطار.


وأضاف أن هناك تحليق طيران مروحي بعد سقوط الصاروخ داخل المطار.


وكانت "العربية" أفادت بسقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد.


وقالت إن الصاروخ لم ينفجر، وسقط بالقرب من صالة الشرف الكبرى داخل المطار.


وكان صاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.


وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "الباتريوت" من إسقاط الصاروخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط صواريخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

استهداف منطقة السفارات في بغداد بصاروخ كاتيوشا

شاهد.. اللقطات الأولى للهجوم الصاروخي على بغداد

العراق.. قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

العراق: سقوط صاروخ بالقرب من مطار بغداد

منظومة باتريوت تصد صاروخا قبل الوصول للسفارة الأمريكية في بغداد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

قتل 40 مليون أوروبي وأعراضه تتشابه مع كورونا.. «الطاعون الدبلي» عاد لينتقم.. والبداية من الصين

لحظة قصف الجيش الليبي منظومة الدفاع الجوي التركية في قاعدة الوطية .. فيديو

مصادر : إصابة كريم بامبو نجم الزمالك بفيروس كورونا

إعلامية كويتية: قناة الجزيرة تشعل الفتن من جديد بعد قطع يد تركيا في ليبيا

عادل إمام ينعى رجاء الجداوي بـ مشهد من مسرحية الواد سيد الشغال

قيادي سوداني: إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة سرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات