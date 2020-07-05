العربية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية داخل مطار بغداد

قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي كان يستهدف بالأساس القاعدة الأمريكية في المطار.









وأضاف أن هناك تحليق طيران مروحي بعد سقوط الصاروخ داخل المطار.









وكانت "العربية" أفادت بسقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد.









وقالت إن الصاروخ لم ينفجر، وسقط بالقرب من صالة الشرف الكبرى داخل المطار.









وكان صاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.









وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "الباتريوت" من إسقاط الصاروخ.



