صحيفة أمريكية تكشف الدولة الواقفة وراء انفجار مفاعل نطنز الإيراني

كشف مسئول إستخباراتي إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تقف وراء الانفجار الذي تعرض له مفاعل نطنز النووي الإيراني.





وأعلنت إيران أمس الأحد أن الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووي ة تسببت في أضرار فادحة.





وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية إن الحادث الذي وقع بمنِشأة نظنز أسفر عن خسائر فادحة.





وأضاف أن حادث نطنز قد يؤدي لإبطاء جهود إيران لتطوير وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة على المدى المتوسط.





وتابع أن إيران ستبني مبنى أكبر بمعدات أكثر تقدما بدلا من المبنى المدمر في موقع نظنز لتخصيب اليورانيوم.





وكانت السلطات الإيرانية أكدت أن هناك سيناريوهات عدة وراء الحادث الذي وقع في مجمع نووي في منطقة نظنز وسط البلاد.