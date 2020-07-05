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أخبار العالم

إيران تعترف: حادث منشأة نطنز النووية تسبب في خسائر فادحة

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إيران اليوم الأحد أن الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية تسببت في أضرار فادحة.

وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية إن الحادث الذي وقع بمنِشأن نظنز أسفر عن خسائر فادحة.

وأضاف أن حادث نطنز قد يؤدي لإبطاء جهود إيران لتطوير وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة على المدى المتوسط.

وتابع أن إيران ستبني مبنى أكبر بمعدات أكثر تقدما بدلا من المبنى المدمر في موقع نظنز لتخصيب اليورانيوم.

وكانت السلطات الإيرانية أكدت  أن هناك سيناريوهات عدة وراء الحادث  الذي وقع في مجمع نووي في منطقة نظنز وسط البلاد. 

ونقلت قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أکبر صالحي قوله: "قامت فرق خبراء من مختلف إدارات الأمن والاستخبارات بدراسة كافة الجوانب وقد حدد المجلس الأعلى للأمن القومي سبب الحادث، ولكن لم يتم الإعلان عنه لأسباب أمنية".

والخميس الماضي، أفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بحصول "حادث" أدى إلى "تضرر مستودع قيد الإنشاء في فناء في موقع نطنز"، مضيفًا أنه "لا يشهد نشاطا وهو ما يعني أنه خال من مواد مشعة".

ونشرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صورًا تظهر مبنى من دور واحد وسقفه مدمر وقد اكتست حوائطه باللون الأسود جراء حريق واقتلعت أبوابه كما لو أن انفجارا حدث بالداخل. ولم تعلن السلطات تسجيل وقوع ضحايا.

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