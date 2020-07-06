ليبيا تعلن تسجيل 57 إصابة بكورونا و5 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و5 حالات وفاة.





وكان المركز اعلن أمس الأحد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء.





وبحسب "بوابة الوسط" الليبية، سجلت ليبيا 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماية، ليصل إجمالي المصابين إلى 989 شخصا.





وأضافت أن من بين إصابات اليوم 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.





وجاء عدد المصابين بعد إجراء 497 اختبارا، كما تعافى 28 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 258 شخصا.