غارات للجيش الليبي على مركبات تابعة للوفاق بمنطقة براك الشاطئ

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، عن غارات للجيش الوطني الليبي على عددا من المركبات العسكرية التابعة للوفاق، على بعد 40 كيلومترا غربي براك الشاطئ الليبية.





وكشفت مصادر إلى فضائية "العربية" السعودية، اليوم الإثنين، عن إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية.





وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، مقتل أحد القادة المهمين بالجيش التركي بعد الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية فجر أمس، الأحد.





وقال "المحجوب"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إنه "تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية ما أدى إلى تدمير نحو 80 في المئة من الأهداف".





وأضاف "من بين القتلى في استهداف قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي".





وفي وقت سابق، اعترفت تركيا بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية.