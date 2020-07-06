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أخبار العالم

العربية: إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت مصادر إلى فضائية "العربية" السعودية، اليوم الإثنين، عن إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، مقتل أحد القادة المهمين بالجيش التركي بعد الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية فجر أمس، الأحد. 

وقال "المحجوب"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إنه "تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية ما أدى إلى تدمير نحو 80 في المئة من الأهداف".

وأضاف "من بين القتلى في استهداف قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي".

وفي وقت سابق، اعترفت تركيا بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية.

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