عن التحرش.. أمير طعيمة: محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه جريمة

عبّر الشاعر أمير طعيمة، عن إستيائه الشديد لمن يبرر التحرش، ومن يحاول إيجاد مبررات وأسباب للمتحرش.
قال أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :التحرش ممكن يكون له الف سبب نفسي و سلوكي و اخلاقي قبل ما توصل لملابس الضحية اللي لا يجوز تكون مبرر و لا سبب".
وتابع قائلًا :"لما نتكلم عّن حادثة تحرش يبقي كلنا ندوس بجزمتنا علي المتحرش الاول و بعدين نبقي نعمل التحليلات دي بعدين.. محاولة احداث توازن وهمي بين الجاني و المجني عليه جريمة".
إقرأ أيضًا:
يذكر أن نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت فجر أمس الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.