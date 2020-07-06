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فن

عن التحرش.. أمير طعيمة: محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه جريمة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:09 ص
أمير طعيمة
أمير طعيمة
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آيه عاطف
‫عبّر الشاعر أمير طعيمة، عن إستيائه الشديد لمن يبرر التحرش، ومن يحاول إيجاد مبررات وأسباب للمتحرش.

قال أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :التحرش ممكن يكون له الف سبب نفسي و سلوكي و اخلاقي قبل ما توصل لملابس الضحية اللي لا يجوز تكون مبرر و لا سبب".

وتابع قائلًا :"لما نتكلم عّن حادثة تحرش يبقي كلنا ندوس بجزمتنا علي المتحرش الاول و بعدين نبقي نعمل التحليلات دي بعدين.‬. محاولة احداث توازن وهمي بين الجاني و المجني عليه جريمة".‬

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يذكر أن نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت فجر أمس الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.
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