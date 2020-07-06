عن التحرش.. أمير طعيمة: محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه جريمة

‫عبّر الشاعر أمير طعيمة ، عن إستيائه الشديد لمن يبرر التحرش، ومن يحاول إيجاد مبررات وأسباب للمتحرش.





قال أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" : التحرش ممكن يكون له الف سبب نفسي و سلوكي و اخلاقي قبل ما توصل لملابس الضحية اللي لا يجوز تكون مبرر و لا سبب".





وتابع قائلًا :"لما نتكلم عّن حادثة تحرش يبقي كلنا ندوس بجزمتنا علي المتحرش الاول و بعدين نبقي نعمل التحليلات دي بعدين.‬. محاولة احداث توازن وهمي بين الجاني و المجني عليه جريمة".‬





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يذكر أن نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت فجر أمس الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.