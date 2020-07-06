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توك شو

تهددهم بالاختناق..لجنة مكافحة كورونا تحذر من ارتداء الأطفال والرضع كمامات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:56 ص
الكمامة مش للبيبي
الكمامة مش للبيبي
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المفترض ألا يرتدي الأطفال والرضع كمامات لأن في تلك الفترة العمرية يكون مجرى التنفس عند الطفل أضيق من البالغين.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز"، أنه بارتداء الأطفال والرضع الكمامات تزيد خطورة تعرضه للاختناق، وفي تلك السن لا يستطيع الطفل أن يعبر انه في حالة ضيق تنفس.

واشارت الى ان من الممكن وقاية الأطفال والرضع من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي "محدش يقرب من البيبي"، مضيفة أنه من الممكن وضع طبقة من القماش الخفيف "البيشة" على عربته، وبالتأكيد مستوى النظافة وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وتابعت أنه من الأفضل ألا يتعرض الطفل في الاساس الى اماكن مزدحمة، ولكن في حالات الضرورة القصوى يجب اخذ كل الإجراءات الاحترازية.

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