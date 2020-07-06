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بعد تسجيل تراجع خلال 3 أيام.. لجنة مكافحة كورونا : سنتخطي الذروة في حال ثبات معدل الإصابات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه على مدار ثلاثة أيام بدأت معدلات وارقام أعداد مصابي كورونا تظهر تراجعا.

وتابعت الدكتورة جيهان العسال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز"، أنه في حالة ثبات معدلات الاصابة دون تسجيل اي ارتفاع مرة أخرى في الاعداد خلال الأيام المقبلة، سنكون قد تخطينا مرحلة الذروة.

واشارت الى ان اللجنة تعمل على تلك المعدلات وتتبعها بدقة لصدور الدراسات والمؤشرات الصحيحة فيما يتعلق بفيروس كورونا، موضحة أنه ليس هناك ما يسمى بالموجة الثالثة للفيروس، قائلة: "إحنا لسة في الموجة الأولى".

وذكرت ان هناك بعض الدول التي تعرضت للموجة الثانية من كورونا ولكن لم نصل إليها بعد، لافتة الى ان هذه الامور والمراحل معتاد عليها في ظهور الأوبئة والفيروسات على مدار السنين الماضية.
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