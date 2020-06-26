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لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين: الأرقام الآن في مرحلة الثبات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
نصح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، المواطنين بضرورة التوجه للمستشفيات في حالة الشك في الإصابة بـ فيروس كورونا أو فى حالة الشعور بأعراض نزلة البرد، مضيفا:" الحمدلله حالات الشفاء في تزايد".

وتابع حسنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" نحتاج لمضاعفة الوعي المجتمعي بنسبة 100% بعد عودة النشاط بنسبة 25 %.".

وأكمل:" نحن لا نبحث عن تطبيق قانون وغرامة 4 ألاف جنيه ونبحث عن وعى المواطن وحرصه على سلامته ونسعى للحذر الكامل من المواطن، ونحن جاهزون بكامل طاقتنا لأى حالة إصابة.

وطمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المواطنين، قائلا:" واثق جدا أننا سنتخطى الأزمة والأرقام الآن في حالة الثبات ونتمنى الحفاظ على هذه المرحلة ليس لدينا حالات تخوف ونحن جاهزون لأى أرقام تتزايد وإن شاء الله لن تزيد الأر قام".

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