تضامن الشرقية.. بدء توزيع 7939 فيزا جديدة على مستحقي تكافل وكرامة



وقال وكيل الوزارة في بيان الاثنين، إنه بلغ عدد البطاقات ٧٩٣٩ بطاقة لحالات وعدد ٢٩٧٢ بطاقة كرامة ليصبح اجمالى عدد المستفيدين ٧٥١٩٥ مستفيدا. وقال وكيل الوزارة في بيان الاثنين، إنه بلغ عدد البطاقات ٧٩٣٩ بطاقة لحالات تكافل و كرامة منهم ٤٩٦٧ بطاقة تكافل ليصبح اجمالى عدد المستفيدين ٧٧٣٣١ مستفيدا





اقرأ ايضا:





واوضح وكيل الوزارة أنه عقب الانتهاء من توزيع الفيز على مستحقيها سيصبح اجمالى عدد المستفيدين على مستوى محافظة الشرقية ١٥٢٥٢٦ .



وسيتم تسليمهم لمنتفعى مشروع تكافل وكرامة خلال الايام القادمة .



وأشار مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية انه ستتولى المديرية تسليم الكروت للمنتفعين للبدء فى صرف المستحقات المالية للمنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها وذلك عقب فحص جميع الحالات و،التأكد من استحقاقها.