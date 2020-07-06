يعكس اهتمامه بصحة المصريين.. برلماني يشيد بتبنى السيسي ملف تصنيع مشتقات البلازما





أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى تجميع وتصنيع مشتقات البلازما منذ فترة، وهناك مفاوضات تُجرى مع أكثر من جانب للاتفاق على تنفيذه بحيث تكون على مستوى عالميّ يتيح لنا تصدير منتجاتها.





وقال عامر في بيان، الاثنين، إنه "يمكننا إقامة المصنع المخصص لهذا الغرض انما يبعث برسالتين من الرئيس السيسى الأولى اهتمامه الشخصي بصحة المصريين والرسالة الثانية دخول مصر فى مثل هذه الصناعات المهمة.





وطالب " عامر " الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة خاصة فى ظل المواجهة الشاملة من الدولة بجميع أجهزتها مع فيروس كورونا.



