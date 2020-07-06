AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض: قبول طعن 105 متهمين في أحداث عنف عابدين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
قررت محكمة النقض اليوم الاثنين، قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ٧/١٢/٢٠٢٠ لنظر الموضوع  لـ 105 متهمين من الطاعنين لاتهامهم بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة  على الأحكام الصادرة بحقهم و التي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.


وكانت محكمة النقض في جلسة سابقة، قررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.

وأجلت المحكمة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية كل من المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد أنيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحي ومحمد صلاح نظر الطعون بالجلسة السابقة لضم المفردات.


وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم  بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.


كما أسندت النيابة للمتهمين أيضًا، اتهامات بقتل 5 أشخاص، الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجنايات تستكمل إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث عنف ميدان الشهداء

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث عنف عابدين

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. سقوط فتاة تيك توك جديدة في قبضة الداخلية.. طبيب رجاء الجداوي يكشف لحظاتها الأخيرة..ضربة موجعة لميليشيات تركيا في ليبيا

دعاء تيسير الزواج.. بـ 8 كلمات قرآنية

بحبك أوي.. ندى موسي تنعي الفنانة رجاء الجداوي

بالمايو والبطيخ.. نسرين طافش بإطلالة جديدة على إنستجرام

مكمل غذائي مصري لمقاومة كورونا.. فريق بحثي يقدم حلا جديدا مستخلصا من التين الشوكي لتقوية المناعة.. والحاصل على جائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية: نعمل على تأمين التغذية السليمة للإنسان والحيوان

لكثرة مواجبها.. دلال عبد العزيز عن الراحلة: سمير غانم كان مسميها عزاء الجداوي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

قائمة أسعار السيارات ال SUV في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شجار واعتداء على عجوز داخل مصعد بسبب كورونا.. اعرف القصة