النقض: قبول طعن 105 متهمين في أحداث عنف عابدين

قررت محكمة النقض اليوم الاثنين، قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ٧/١٢/٢٠٢٠ لنظر الموضوع لـ 105 متهمين من الطاعنين لاتهامهم بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم و التي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.









وكانت محكمة النقض في جلسة سابقة، قررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.