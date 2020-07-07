التجمع فى حالة انعقاد دائم لتحديد عدد مرشحيه فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ

قال محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن لجنة الإنتخابات المركزية لحزب التجمع فى حالة إنعقاد دائم حتى فتح باب الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ يوم السبت المقبل لتحديد عدد مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ المقبل والمحافظات التى سيخوضون الانتخابات فيها.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإنتخابات المركزية للحزب ستضع خلال إجتماعتها الأيام المقبلة شروط ترشح أعضاءها لإنتخابات مجلس النواب والشيوخ ، حيث تقرر من يرغب فى الترشح على النظام فى الفردى سواء فى انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ يتوجه لأمانة الحزب فى المحافظة التابعه له لتحديد موقفه من الترشح.

كما أكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن لجنة الانتخابات المركزية للحزب ستسقر خلال الأيام المقبلة على الشعار الإنتخابى للحزب ، حيث انه سيكون شعار موحد سواء فى انتخابات مجلس النواب او الشيوخ.

كما أوضح أن مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ لن يكون لديهم برنامج انتخابى محدد نظرا لضيق الوقت ولكن سيكون لديهم توجهات عامة ، أما بالنسبة لمرشحى الحزب فى انتخابات مجلس النواب المقبلة فسيتم إعداد برنامج إنتخابى لهم.