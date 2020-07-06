الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثنائي مع إريتريا في الفترة المقبلة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي مع اريتريا خلال الفترة المقبلة، أفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل، فور ورودها.
وأستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي في مستهل زيارته للقاهرة.
ويحل رئيس اريتريا ضيفًا علي مصر في زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام، حيث من المنتظر أن يتم عقد جلسة مباحثات رئاسية مشتركة بحضور وفدي البلدين لمناقشة وتبادل الرؤى حول تطورات الاوضاع الاقليمية خاصة فى منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن بحث موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر واريتريا.