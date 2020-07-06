الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثنائي مع إريتريا في الفترة المقبلة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي مع اريتريا خلال الفترة المقبلة، أفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل، فور ورودها.

وأستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي في مستهل زيارته للقاهرة.



