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مرأة

بعد أحدث ظهور .. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:41 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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رشا عوني
في إطلالة ملكية أنيقة كعادتها ، تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون برفقة زوجها الأمير البريطاني ويليام ولي العهد ، وذلك أمس خلال الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيس خدمة الصحة الوطنية حيث زارا مستشفى الملكة اليزابيث لشكر العاملين الصحيين على جهودهم المبذولة لخدمة المجتمع خاصة خلال تفشي فيروس كورونا . 

تألقت كيت ميدلتون بفستان أزرق أنيق محتشم ، بياقة و أساور بيضاء ، وهو من ماركة Beulah Shalini ، ووصل سعره 525 جنيه إسترليني . 

كيت ميدلتون عادة ما تفضل الفساتين الناعمة المنقوشة أو المنقطة ، ويعتبر اللون الأزرق من الألوان المفضلة لها خاصة في المهام الملكية . 

اختارت كيت ميدلتون تسريحة ذيل الحصان ، وهي نادرًا ما تظهر بهذه القصة ، فدومًا ما تترك شعرها منسدلًا على كتفيها ، أو تختار " فورمة " أخرى مميزة  في الأحداث الكبرى التي تظهر فيها العائلة الملكية البريطانية .
بعد أحدث ظهور .. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون
بعد أحدث ظهور .. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون
بعد أحدث ظهور .. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون
بعد أحدث ظهور .. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون
بعد أحدث ظهور .. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون
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