بعد أحدث ظهور .. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون





تألقت كيت ميدلتون بفستان أزرق أنيق محتشم ، بياقة و أساور بيضاء ، وهو من ماركة Beulah Shalini ، ووصل سعره 525 جنيه إسترليني .





كيت ميدلتون عادة ما تفضل الفساتين الناعمة المنقوشة أو المنقطة ، ويعتبر اللون الأزرق من الألوان المفضلة لها خاصة في المهام الملكية .





اختارت كيت ميدلتون تسريحة ذيل الحصان ، وهي نادرًا ما تظهر بهذه القصة ، فدومًا ما تترك شعرها منسدلًا على كتفيها ، أو تختار " فورمة " أخرى مميزة في الأحداث الكبرى التي تظهر فيها العائلة الملكية البريطانية .

في إطلالة ملكية أنيقة كعادتها ، تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون برفقة زوجها الأمير البريطاني ويليام ولي العهد ، وذلك أمس خلال الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيس خدمة الصحة الوطنية حيث زارا مستشفى الملكة اليزابيث لشكر العاملين الصحيين على جهودهم المبذولة لخدمة المجتمع خاصة خلال تفشي فيروس كورونا .