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محبش كلمة إشمعنا.. رجاء الجداوى تتحدث فى لقاء سابق مع الستات ميعرفوش يكدبوا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:08 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة رجاء الجداوى فى لقاء سابق لها ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية، "سى بى سى"، إن الناس تحتاج إلى الطاقة الإيجابية من كل فنان أو مقدم برامج "ليرفع من روحهم المعنوية وسط الظروف الصعبة.

وأضافت رجاء الجداوى، أن الرضا مطلوب فى تأدية أى عمل، قائلة: "أنا عمرى ما قولت إشمعنا ومبحبش الكلمة".

وأشارت، إلى أن هناك صداقة تجمعها مع الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين، قائلة "عمرنا مسألنا مين فينا اسمه أكبر من التانى فى الوسط الفنى".

وتابعت أنك تكون شخص راضى عن نفسك وقنوع بعملك شيء جميل جدًا، منوهة إلى أن ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب.
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