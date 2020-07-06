خالد الجندي: الأطقم الطبية المشاركة في أزمة كورونا لهم أجر المجاهدين

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام وجه انتظارنا إلى الحفاظ على المجتمع والوطن، وتأمين كافة الاحتجاجات،وهذا وفق ما يسمى بفقه الاستنفار، لافتا إلى أن الاستنفار ليس فقط القتال.





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "الاطقم الطبية المشاركة فى علاج كورونا، استجابت إلى الاستنفار الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لهذه الفئة بعينها، لحاجة الوضع الصحى لهم، لانقاذ الناس من هذا الوباء، وحماية البلاد".





وتابع: "كل عامل وممرضة وطبية وطبيب يعمل فى مواجهة هذا الوباء، لهم أجر المجاهدين فى سبيل الله".





وكان الشيخ رمضان عبدالمعز ، الداعية الإسلامي، ذكر أن البشر عليهم أن يحسنوا الظن بالله تعالى للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن حسن الظن بالله ونظرة رضا منه سبحانه تجعل الكافر وليًا.



متابعًا: " الأطباء لهم أجر كبير على ما يفعلونه، ولهم أجران فى حال نجاحهم". واستطرد "عبد المعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "عمالين ندور على مخرج من الوباء، وتلاقى ناس عمالين يسرحوا بينا ويعملوا وصفات سحرية لعلاج كورونا، وكله أصبح يشخص دون علم"،



وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز أ ن البشر فى أمَس الحاجة إلى نظرة رضا من الله سبحانه وتعالى، للخروج من وباء فيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يعمل كل فرد منا بجانب الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، على رضا الله.









