أسباب البركة في البيوت.. 20 أمرا لا تغفل عنها

أسباب البركة في البيوت يبحث عنها الكثيرون على مواقع الإنترنت استشعارًا بأهمية وجود البركة في البيوت، حيث إن البركة لو وجدت في حياة الإنسان أصابه التوفيق والزيادة والتنمية والخير بكافة أشكاله، فهي من نعم الله -تعالى- عليه، ومن ثم وجب أن يُحافظ عليها بالشكل الذي يحافظ به على النعم، وسن النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين عدة سنن يستطيع العبد أن يأتيها في بيته فتكون سببًا في حلول البركة له ولأهل بيته.
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أسباب البركة في البيوت:
1. المحافظة على قراءة القرآن الكريم، وذكر الله بشكل عام.
4. الاجتماع على الطعام جميعًا، والتسمية عند بدء الطعام، فهذا مما يجلب البركة على الطعام لأهلها.
5. التبكير في الأعمال سائرها، والبدء فيها فجرًا أو بعد الفجر لأن الوقت مباركًا في أوّل النهار.
6. الدعاء بنيل البركة، فذلك من أسباب الفوز بها في حياة العبد.
7. السلام هلى أهل البيت عن الدخول إليهم، فذلك سبب لحلول البركة فيهم، كما أنها وصيةٌ نبويةٌ.
9. كثرة الاستغفار والمواظبة عليه مع عدم الإصرار على الذنوب صغيرها وكبيرها.
10. سؤال الله البركة في العطاء والرزق.
ما أسباب البركة في البيوت:
11. حسن الخُلق، والبر مع الناس، فقد قرن رسول الله بين أعمال البر ونيل البركات.
12. حسن تدبير الوقت وتنظيمه مما يُؤدي إلى البركة فيه، وتحقيق الإنجاز المطلوب.
13. تقوى الله - تعالى- ودوام التوكل عليه وحُسن الظن به.
نعمة البركة في الحياة:
من أهم الوسائل التي تُحفظ بها النعم:
-شكر وحمد الله -تعالى- عليها.
-التأدب بالآداب التي تحفظ النعم.
-دوام طاعة الله -تعالى- واجتناب نواهيه.
-دوام التحصن بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي - عليه السلام-.
أسباب محق البركة:
محق البركة له أسبابٌ عديدةٌ، منها:
1. الكذب والكتمان في معاملة الناس بالبيع والشراء: فقد علق الشارع -سبحانه- حصول البركة بالصدق والتبيين، وحصول المحق بوجود ضدهما من كتمٍ وكذبٍ.
2. كما يحصل محق البركة بكثرة الحلف في البيع والشراء، حتى وإن كان الحالف صادقًا، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كثرة الحلف في ذلك، والحاصل فيما يعتقده المسلمون حول البركة أن أساسها الإيمان بالله - تعالى-، وأساس محقها يتمحور حول عصيانه، والإعراض عن أوامره.