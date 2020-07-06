بشوارع الغربية .. مصادرة 6.5 طن من الأقماح والغلال الفاسدة محملة بسيارة نقل |صور

تمكنت إدارة الرقابة التموينية تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بالتنسيق مع العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين من شن حملة تموينية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط سيارة نقل محملة بكميات "6.5" طن من الأقماح والغلال قبل طرحها للجمهور وتسليمها الى الصوامع الرئيسية .





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جاء ذلك تحت اشراف المقدم محمد نصحي رئيس مباحث التموين بالغربية بالتنسثق مع ياسر مراد مدير الرقابة التموينية بطنطا والمحاسب محمد صلاح مباحث التموين وعدد من القيادات التتفيذية والأمنية.





وبعمل التحريات تم ضبط القمح وبعد المعاينة تبين أن الكميات المضبوطه غير صالحه للاستهلاك الأدمي .





وأفادت التحريات الأمنية أن جاري استجواب سائق السيارة النقل وتم التحفظ علي المضبوطات .





وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 15770جنح اول طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق ..