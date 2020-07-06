كسرن حاجز الصمت.. 3 حكايات مأساوية لـ التحرش بالفنانات .. فيديو صور

على خلفية انتفاضة نسائية ومجتمعية سادت الإعلام ومواقع التواصل خلال الأيام الماضية، بسبب الكشف عن قضية تحرش شاب بـ 150 فتاة بالجامعة الأمريكية.

بدأت عدد من الفنانات أو من يمتهن التمثيل في مصر دعم القضية من خلال البوح بأسرار عن حياتهم الخاصة التي تعج بالتفاصيل خلف الكواليس، وبدأت الفنانات في سرد قصص ووقائع عن تعرضهم للتحرش والأثر النفسي السلبي الذي استمر معهم بعد ذلك.

ميان السيد: عايزة أحس بأمان

الفنانة الشابة ميان السيد أطلقت صرخة أنثى عبرت من خلالها عن واقع أليم تحياه الفنانات في مصر، واختارت ميان أن تخرج في فيديو تدعم من خلاله ضحايا التحرش وتحثهم على ملاحقة الجناة والتبليغ عنهم.

تحكي ميان أنها تعرضت للتحرش على يد زميل لها منذ فترة لكنها لم تفصح عن اسمه، كما قالت إنها تعرضت منذ سنوات للتحرش أيضا من أحد أصدقائها، حيث لم تكن تعلم في حينها معنى كلمة تحرش ولم تكن تدرك جرم الفعل، وقالت انها ندمت على عدم اتخاذ إجراء في ذلك الوقت.

وكتبت ميان السيد على انستجرام "أنا مش هسكت تاني وأي حد هيقولي كلمة وأنا ماشية فى الشارع هعمل بلاغ انا دلوقتي صوتي بقي مسموع بسبب البنات اللي اتكلمت وحكت عن تجاربها المؤلمة".





وتابعت " عايزة امشى في الشارع احس بامان عايزة افتح تليفوني احس بأمان عايزة اشتغل مع رجالة احس بأمان وأنا مش حاسة بأمان".

رانيا يوسف.. التحرش اللفظي عرض مستمر





رانيا يوسف تتحدى المتحرشين عدم التوقف عن نشر صورها والتعليق على القضايا الخلافية في المجتمع بما يتفق مع قناعاتها الشخصية التي تدعم مبادئ الحرية الشخصية التحرر من القيود.





وفي موقف جرئ نشرت رانيا يوسف صورا لعدد من الأشخاص المتحرشين لفظيا، مع برينت سكرين لتعليقاتهم والتي احتوت على ألفاظ خادشة للحياء.





وكتبت رانيا "انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حساباتي الرسميه وايضا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي".





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والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها ' المواصلات' وغيرها) وايضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع.#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020



وأضافت "ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش بأي فتاه او امرأه او طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الانترنت.

سلمى أبو ضيف.. قصة الطبيب المتحرش





الضحية الثالثة التي باحت بأسرارها كانت الفنانة وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف، سلمى قالت من خلال فيديو على انستجرام " كنت حابة أتكلم في موضوع الولد اللي اتحرش واغتصب 100 بنت لأن الموضوع ده يهمني، ويهم كل البنات لأن تقريبا مفيش بنت أعرفها أو معرفهاش متعرضتش لتحرش في حياتها من وهي صغيرة لحد دلوقتي.. لما جيت اتكلمت مع صحابي قبل كدة، منهم اللي حكالي قصص أنا مش قادرة أصدقها".





وتابعت سلمى " وأنا صغيرة مثلًا دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب مني بطريقة مش مريحة ويمسكني بطريقة مش مريحة، أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلي بطريقة مش لطيفة وحاجات كتير.. لكن أنا قولت لمامتي مثلًا فى قصة الدكتور وعمرنا ما روحنا تانى".





لا تسلم رانيا يوسف يوميا من التحرش اللفظي على حسابها بموقع انستجرام، تعليقا على الصور والإطلالات التي تتميز بها رانيا يوسف والتي تتسم بالجرأة في بعض الأحيان.