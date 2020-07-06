كسرن حاجز الصمت.. 3 حكايات مأساوية لـ التحرش بالفنانات .. فيديو صور

على خلفية انتفاضة نسائية ومجتمعية سادت الإعلام ومواقع التواصل خلال
الأيام الماضية، بسبب الكشف عن قضية تحرش شاب بـ 150 فتاة بالجامعة الأمريكية.
ميان السيد: عايزة أحس بأمان
الفنانة الشابة ميان السيد أطلقت صرخة أنثى عبرت من خلالها عن واقع أليم تحياه الفنانات في مصر، واختارت ميان أن تخرج في فيديو تدعم من خلاله ضحايا التحرش وتحثهم على ملاحقة الجناة والتبليغ عنهم.
تحكي ميان أنها تعرضت للتحرش على يد زميل لها منذ فترة لكنها لم تفصح عن اسمه، كما قالت إنها تعرضت منذ سنوات للتحرش أيضا من أحد أصدقائها، حيث لم تكن تعلم في حينها معنى كلمة تحرش ولم تكن تدرك جرم الفعل، وقالت انها ندمت على عدم اتخاذ إجراء في ذلك الوقت.
وكتبت ميان السيد على انستجرام "أنا مش هسكت تاني وأي حد هيقولي كلمة وأنا ماشية فى الشارع هعمل بلاغ انا دلوقتي صوتي بقي مسموع بسبب البنات اللي اتكلمت وحكت عن تجاربها المؤلمة".
وتابعت " عايزة امشى في الشارع احس بامان عايزة افتح تليفوني احس بأمان عايزة اشتغل مع رجالة احس بأمان وأنا مش حاسة بأمان".
رانيا يوسف.. التحرش اللفظي عرض مستمرلا تسلم رانيا يوسف يوميا من التحرش اللفظي على حسابها بموقع انستجرام، تعليقا على الصور والإطلالات التي تتميز بها رانيا يوسف والتي تتسم بالجرأة في بعض الأحيان.
(3)— Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020
والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها ' المواصلات' وغيرها) وايضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع.#المتحرش_احمد_بسام_ذكي