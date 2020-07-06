Trapdoor.. اكتشاف فصيل جديد من العناكب لأول مرة

اكتشف العلماء فصيلا جديدا من العناكب في أستراليا، يتميز بالبراعة في صناعة الجحور وشباك الحرير لإمساك فرائسها بقوة.









ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، أطلق العلماء على هذا الفصيل اسم " trapdoor" ، منوهة إلى أن العناكب تنتمي إلى مجموعة واسعة من العائلات التصنيفية في جميع أنحاء العالم، وقد وجد الآن فريق من العلماء الأستراليين جنسًا جديدًا تمامًا يعيش على الساحل الشرقي لأستراليا.









ونشر العلماء معلومات عن هذه الفصيلة الجديدة في ورقة بحثية تتضمن معلومات عن السلالة ووصفها وأنواعها، خاصة أن شباك الحرير التي تنشئها مميزة وقوية جدا.









وتتميز هذه العناكب أيضا بقدرتها على إغلاق الجحور الخاصة بها بشكل جيد للمحافظة على أمن العناكب من المياه، لأن هذه الفصيلة عادة ما تعيش في المياه.









وتصنع مادة رقيقة وهشة على باب الجحر الخاص بها تشبه إلى حد كبير البسكوت الهش، و لا تمتلك هذه العناكب القدرة على إنشاء الأبواب فقط، بل تبدو أيضًا مختلفة ومختلفة وراثيًا عن باقي فصائل العناكب.









وكتب الباحثون قبل عام 2018، أن هذا الفصيل لم يكن معروفا من قبل في أستراليا، ولاحظ العلماء الاختلاف الوراثي بها والاختلاف في أنواع باب الجحر التي تنشئه.







