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محافظات

شوشة يستعرض جهود سيناء في مواجهة كورونا أمام مجلس الوزراء

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:02 م
محافظ شمال يستعرض
محافظ شمال يستعرض جهود مواجهة فيروس كورونا
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احمد صالح
عرض اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء ' علي رءيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمحافظة في عدد الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم والأدوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم للمنشات داخل المحافظة.

أشار المحافظ إلي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه.
م ؤكدًا علي انه تم الاشتباه في 243 حالة علي مستوي المحافظة من بينها 57 حالة ايجابية و52 حالة سلبية و14 حالة تحت العلاج بالمستشفيات' و3 حالات تحت الفحص ' و36 حالة بالعزل المنزلي' وشفاء 126 حالة ووفاة 10 حالات.
كما أشار المحافظ' إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى حتى 3 أشهر قادمة ، بجانب توافر مواد وأدوات التعقيم كميات تكفى لمدة شهر، بجانب توافر كميات من الأدوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ومستلزمات مكافحة العدوي في مخازن المديرية والمستشفيات.
واكد اللواء شوشه ' علي انه تم تطهير وتعقيم 691 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية بشمال سيناء.
الي جانب مساهمة منظمات تامجنكع المدني في عمليات التعقيم.
وأعلن المحافظ ' عن وجود 4 مستشفيات للعزل بالمحافظة وهي مستشفى بئر العبد "مستشفي إحالة" بطاقة 86 سرير و 25 سرير عناية مركزة و 4 أجهزة تنفس صناعي ، ومستشفى العريش العام بطاقة 36سرير عزل و 19 سرير عناية مركزة و 21جهاز تنفس صناعي ، ومستشفى الشيخ زويد بطاقة 4 سرير عزل و 3 سرير عناية مركزة و 1 جهاز تنفس صناعي ، ومستشفى نخل بطاقة 22سرير عزل و 26 سرير عناية مركزة و جهاز تنفس صناعي .

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