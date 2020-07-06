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ديني

لم نسمع منه كلمة نابية قط.. وزير الأوقاف ينعى العصار: عرفته محبا لدينه ووطنه وللخير

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:12 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الأسى والحزن والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي رحمه الله رحمة واسعة ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان ، وأن يخلفهم ويخلف قواتنا المسلحة الباسلة ويخلف مصر فيه خيرا . 

وقال وزير الأوقاف، في بيان: و الله ما عرفته إلا محبا لدينه ووطنه وللخير للدنيا ، لم نسمع منه كلمة نابية قط ، بل عهدناه عونا لكل زملائه محبا لهم متفانيا في خدمة الجميع ، متفانيا في خدمة وطنه.

ونقول: اللهم إنا نشهدك أننا ما عرفناه إلا محبا لدينه ووطنه ، حريصا على طاعتك وإقامة فرائضك ، وما علمنا عليه من سوء قط ، اللهم إنك أرحم به منا ، فأكرم نزله ، وأسبغ عليه فيض رحمتك وسترك ،  و عامله بما أنت أهله ، فأنت أهل الفضل وأهل الرحمة وأهل المغفرة . 
اللهم تقبل دعاءنا له ، وصلاتنا عليه ، وأنزل السكينة على نفوس زوجه وولده وآله وزملائه و محبيه ،  اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره ، و اغفر اللهم لنا وله . 

واختتم: فلله ما أعطى ، ولله ما أخذ ، وله الرضا حتى يرضى ، و " إنا لله وإنا إليه راجعون " .

ولد الدكتور محمد سعيد العصار  في 3 يونيه ۱۹٤٦، متزوج ولديه ۳ أولاد، وحصل على مؤهلات ودرجات علمية عليا، منها بكالوريوس هندسة –كلية الفنية العسكرية، ماجستير الهندسة الكهربائية، دكتوراة الهندسة الكهربائية.

كما تقلد العديد من المناصب، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث.

وتولى "العصار" منصب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وتولى منصب مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وحصل الفريق العصار على العديد من الأنواط والأوسمة، أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتلى أكتوبر ۷۳، وسام جوقة الشرف "مرتبة قائد" من فرنسا.
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