ليلى أحمد زاهر تنشر فيديو على تيك توك .. ووالدها: بحبك يا لولا

نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات القصيرة " تيك توك " .
وعلق والدها الفنان احمد زاهر قائلا " حبيبتى انتى وروحى انتى بحبك يالولا ".
يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.
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مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
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@ahmedzaher228 elhob showaya alekk😌😝 ##lailaahmedzaher ##ahmedzaher ##mood ##fyp♬ راغب علامه - الحب شويه عليك