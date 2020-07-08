فيديو جراف | التعديلات المقترحة لـ منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء

يمثل الإيجار القديم معضلة قانونية تؤرق الشارع المصري نظرًا لتضرّر المالك من قلة القيمة الإيجارية التى يحصل عليها من المستأجر ومئات الآلاف من الأسر استقرت أوضاعها في تلك الشقق منذ عقود.





وقال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى لم يحسم مجلس النواب مصيرها خلال دور الانعقاد الحالي.





وكشف إعداده لمشروع قانون موحد للإيجارات لكى يعالج الخلل الواضح في قانون الإيجار القديم.





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