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فيديو جراف

فيديو جراف | التعديلات المقترحة لـ منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:23 ص
الايجار القديم
الايجار القديم
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معتز الخصوصى - إعداد: ايمان عبداللطيف

يمثل الإيجار القديم معضلة قانونية تؤرق الشارع المصري نظرًا لتضرّر المالك من قلة القيمة الإيجارية التى يحصل عليها من المستأجر ومئات الآلاف من الأسر استقرت أوضاعها في تلك الشقق منذ عقود.


وقال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى لم يحسم مجلس النواب مصيرها خلال دور الانعقاد الحالي.


وكشف إعداده لمشروع قانون موحد للإيجارات لكى يعالج الخلل الواضح في قانون الإيجار القديم.


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ولمزيد من التفاصيل حول التعديلات المقترحة لـ منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء، شاهد الفيديو جراف التالى:

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