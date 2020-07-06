محافظ الدقهلية ينعى الفريق محمد العصار

وتقدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التعازى لأسرة الفقيد الراحل، والذى كان نموذجًا للتفاني والإخلاص في العمل و احد الرموز العسكرية الذي وهب حياته لخدمة الوطن، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمتة ويسكنه فسيح جناتة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد توفى اليوم عن عمر يناهز 76 عاما، وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.



