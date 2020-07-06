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الحكومة تكشف عن الفئات المستثناة من قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:34 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك قرارًا بـ وقف البناء لمدة 6 أشهر، وتم وضع خطة من أجل التخطيط العمراني للمدن والمحافظات التي تم إيقاف البناء فيها.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تتم مراجعة الاشتراطات البنائية للمحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتابع نادر سعد "سيتم الانتهاء من تلك الدراسة في موعد أقصاه 3 أشهر، وتلك الدراسة تستهدف التحذير من بعض المناطق والأحياء داخل القاهرة المكتظة، ولا تقبل مزيدا من التوسع العمراني لأغراض السكن فقط، وليس الخدمات والمستشفيات".

وأكد نادر سعد أن "وقف البناء لمدة 6 أشهر لا يشمل المدارس والمستشفيات والمشروعات الحكومية".

وأكمل نادر سعد "قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر يرتبط بالمباني السكنية فقط".
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