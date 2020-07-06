الحكومة تكشف عن الفئات المستثناة من قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك قرارًا بـ

لمدة 6 أشهر، وتم وضع خطة من أجل التخطيط العمراني للمدن والمحافظات التي تم إيقاف البناء فيها.