مجلس القضاء الأعلى ينعى الفريق العصار

وتوفي منذ قليل وزير الانتاج الحربي الفريق محمد العصار جدير بالذكر أن الفريق محمد العصار من مواليد عام 1946، وهو من أبطال حرب الاستنزاف.

وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية السيد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.



