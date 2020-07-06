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حوادث

مجلس القضاء الأعلى ينعى الفريق العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:16 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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محمد عبد الله
نعى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي تغمدة الله بواسع رحمتة والهم ذويه الصبر والسلوان صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى

وتوفي منذ قليل وزير الانتاج الحربي  الفريق محمد العصار جدير بالذكر أن الفريق محمد العصار من مواليد عام 1946، وهو من أبطال حرب الاستنزاف.

 

وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية السيد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.


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