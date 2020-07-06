بياعة تحصد 1.5 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يتفوق بأغنية تركي آل الشيخ

أغنية «بياعة» لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، والحان وغناء: تامر عاشور، وتقول كلمات الاغنية:

بكل عيوبك انا قابلك... ده طبعي ومش هيتغير

نصيبي واعمل ايه بحبك... انا مابقتش متخير

ورغم ان انتي بياعه...وبتحبي تعانديني

زعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتيني

ورغم ان انتي بياعه... وبتحبي تعانديني

زعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتيني





ونشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة ترويجية لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.





وعلى صعيد آخر، أثارت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور سابقا حالة من الجدل الواسع ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ وطرحت تساؤلا دفع البعض لتفسير الأمر على أنه يعد عودة مرة ثالثة إلى خطيبها تامر عاشور.





وعلقت دارين حلمى على الفيديو بعبارة عن أغنية للمطرب عمرو دياب بعنوان "حاسب لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقة، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة".