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فن

بياعة تحصد 1.5 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يتفوق بأغنية تركي آل الشيخ

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:55 م
تركي آل الشيخ - تامر
تركي آل الشيخ - تامر عاشور
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سعيد فراج
حققت أغنية «بياعة» لـ الفنان تامر عاشور، مليون و592 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية للمستشار تركي آل الشيخ، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها أمس الجمعة 3 يوليو. 

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أغنية تامر عاشور الجديدة، التي تحمل اسم «بياعة»، والتي يتعاون فيها مع «عاشور» بالكلمات واللحن.

أغنية «بياعة» لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، والحان وغناء: تامر عاشور، وتقول كلمات الاغنية: 

بكل عيوبك انا قابلك... ده طبعي ومش هيتغير
نصيبي واعمل ايه بحبك... انا مابقتش متخير
ورغم ان انتي بياعه...وبتحبي تعانديني
زعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتيني
ورغم ان انتي بياعه... وبتحبي تعانديني
زعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتيني

ونشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة ترويجية لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.

وعلى صعيد آخر، أثارت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور سابقا حالة من الجدل الواسع ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ وطرحت تساؤلا دفع البعض لتفسير الأمر على أنه يعد عودة مرة ثالثة إلى خطيبها تامر عاشور. 

وعلقت دارين حلمى على الفيديو بعبارة عن أغنية للمطرب عمرو دياب بعنوان "حاسب لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقة، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة".
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