الجنرال لصامت .. بكري يتحدث عن أهمية دور الفريق العصار وكواليس وحكايات ثورة 25 يناير..فيديو

قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب, إنه يعزي الشعب المصري والقوات المسلحة في وفاة الفريق محمد سعيد العصار.

وأضاف النائب مصطفي بكري خلال تصريحات تليفزيونية, أن معرفته بالفريق العصار بدأت بعد أحداث ثورة 25 يناير, موضحا أن الفريق العصار كلن يسمي بالجنرال الصامت نظرا لقلة حديثة.

وتابع عضو مجلس النواب, أن الفريق العصار كان جسرا من التواصل مع الشباب في ثورة 25 يناير وكان من العوامل الهامة لتهدئة الاوضاع وكان محاورا بارعا, مضيفا انه كان يجري العديد من المكالمات مع القوي السياسية وقت 25 يناير.

وأوضح النائب مصطفي بكري, أن الفريق العصار ان ينشئ بعض الاحزاب السياسية الخاصة بالثوار.

وأشار إلي أن بعد الازمة التي حدثت بين المجلس العسكري والاخوان في مارس 2012 ذهب اليه محمد مرسي وطلب منه التحدث الي المشير طنطاوي لانهم كانوا اصدروا بيان تشكيك لانتخابات رئاسة الجمهورية في هذا الوقت وحينها رفض المشير طنطاوي بالجلوس مع مرسي وقال اجلس معه انت واللواء العصار لتهدئة الوضع حينها.