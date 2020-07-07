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توك شو

بعد وفاتها.. الطفل آدم يبكي على الهواء: زعلان إني مش هشوف ماما رجاء تاني.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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هاني حسين
دخل الطفل آدم، المشارك في مسلسل " لعبة النسيان" الذي شاركت فيه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي وافتها المنية بفيروس كورونا،  في حالة من البكاء.

وقال آدم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على  "القناة الأولى المصرية":"أمي قالتلي ماما  زوزو راحت عند ربنا،  وقلت لها مش هشوفها تاني".

وأضاف آدم: "أنا زعلت أوى لما عرفت ان ماما رجاء ماتت".

وتابع آدم:" رجاء الجداوي كانت محترمة  وكانت بتخليني ألبس الكمامة وكانت بتخاف عليا وانا بحبها وهيا كانت بتحبني".

وأكمل آدم متأثرا:" انا زعلان إني مش هشوم ماما رجاء تاني وأنا كنت بحبها أوي".

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