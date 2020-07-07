بعد وفاتها.. الطفل آدم يبكي على الهواء: زعلان إني مش هشوف ماما رجاء تاني.. فيديو

دخل الطفل آدم، المشارك في مسلسل " لعبة النسيان" الذي شاركت فيه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي وافتها المنية بفيروس كورونا، في حالة من البكاء.
وقال آدم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على "القناة الأولى المصرية":"أمي قالتلي ماما زوزو راحت عند ربنا، وقلت لها مش هشوفها تاني".
وأضاف آدم: "أنا زعلت أوى لما عرفت ان ماما رجاء ماتت".
وتابع آدم:" رجاء الجداوي كانت محترمة وكانت بتخليني ألبس الكمامة وكانت بتخاف عليا وانا بحبها وهيا كانت بتحبني".
وأكمل آدم متأثرا:" انا زعلان إني مش هشوم ماما رجاء تاني وأنا كنت بحبها أوي".