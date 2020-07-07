بملابس باربي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بصورة من سيارتها

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة مثيرة وجذابة ، وقد نالت بها تعليقات الإعجاب من متابعيها.
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وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها: "Feeling like a Barbie 💖 have a great weekend everyone love you .. وتعني:أشعر وكأنني باربي .. لقد قضيت اسبوع اجازة عظيم بحبكم كلكم".
وظهرت نادين نسيب نجيم بتوب حمالات باللون البينك وعليه بنطال جينز الثلجي الواسع هاي وسط، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا على ظهها بطريقة ناعمة وانسيابية، وقامت بلمه بعصبة رأس باللون الأسود، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا على ظهها بطريقة ناعمة وانسيابية، وقامت بلمه بعصبة رأس باللون الأسود، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بـ وضع المكياج؛ حيث انها اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الكشميري مع وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسورات؛ بل اكتفت بإختيار اسورة كاجول باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية ساحرة.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسورات؛ بل اكتفت بإختيار اسورة كاجول باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية ساحرة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Feeling like a Barbie 💖 have a great weekend everyone love you 💖💖💖
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