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مرأة

بإطلالة على الموضة.. ملك قورة تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:51 ص
ملك قورة
ملك قورة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الشابة ملك قورة متابعيها عبرحسابها  بموقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت ملك قورة فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة قصيرة للغاية اتسمت بنقوشات الورد المبهجة، كما تميزت بصيحة الأوف الشولدر التى تتصدر أحدث صيحات الموضة.

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ولم تتكلف ملك قورة فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، مما جعل صورها تنال إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا وناعما مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقةمع ألوان إطلالتها.

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I’m back, missed you all 🌸

A post shared by Malak Koura | ملك قوره (@malak_koura) on

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