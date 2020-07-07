شاهد.. تجربة تامر بشير للسيارة ستروين c3 aircross

ستروين c3 aircross بمحرك 1200 سي سي بقوة 110 حصان ومحرك 3 سلندر يوفر لها عزم دوران 205 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

نشر الإعلامي تامر بشير فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" خلال تجربته للسيارةبمحرك 1200 سي سي بقوة 110 حصان ومحرك 3 سلندر يوفر لها عزم دوران 205 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.





citroen c3 aircross التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية، حيث تنقل القوة إلى العجلات الأمامية للسيارة، وتستهلك وقودا بمتوسط 5.4 لتر لكل 100 كم.

ويمكن للسيارةالتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية، حيث تنقل القوة إلى العجلات الأمامية للسيارة، وتستهلك وقودا بمتوسط 5.4 لتر لكل 100 كم.





وأشاد تامر بشير بتجربة القيادة لسيارة citroen c3 aircross وتأتي بالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان التي تتنوع بين الفرامل ABS وEBD وESP وكشافات الضباب الأمامية والخلفية وحساسات الركن الخلفية .



