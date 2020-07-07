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سيارات

شاهد.. تجربة تامر بشير للسيارة ستروين c3 aircross

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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اشرف عطية
نشر الإعلامي تامر بشير فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" خلال تجربته للسيارة ستروين c3 aircross  بمحرك 1200 سي سي بقوة 110 حصان ومحرك 3 سلندر يوفر لها عزم دوران 205 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

ويمكن للسيارة citroen c3 aircross التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية، حيث تنقل القوة إلى العجلات الأمامية للسيارة، وتستهلك وقودا بمتوسط 5.4 لتر لكل 100 كم.

وأشاد تامر بشير بتجربة القيادة لسيارة citroen c3 aircross وتأتي بالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان التي تتنوع بين الفرامل ABS وEBD وESP وكشافات الضباب الأمامية والخلفية وحساسات الركن الخلفية .

وتتميز السيارة ستروين c3 aircross بتجهيزات تشمل كاميرا خلفية ومثبت للسرعة وفتحة السقف وعجلات 17 أو 16 بوصة ومرايا بطي كهربائي واسبويلر في الخلف وزر لتشغيل المحرك .
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