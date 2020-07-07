ولاية جورجيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ وتنشر الحرس الوطني

فرض حاكم ولاية جورجيا الأمريكية، براين كيمب، اليوم، حالة الطوارئ في الولاية، ونشر الحرس الوطني على خلفية أعمال العنف والشغب المنتشرة بالولاية منذ أسابيع.





ووفقا للمرسوم الذي أعلن عنه حاكم الولاية، فإنه يسمح بنشر 1000 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي في الولاية.





وأشار "كيمب" إلى أن أعمال الشغب والعنف مستمرة في الولاية منذ عدة أسابيع حيث تتفاقم وتتسع رقعتها.





ولقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 30 آخرين في العاصمة نتيجة عمليات إطلاق نار في الولايات خلال نهاية الاسبوع الماضي.





يذكر أن عمليات إطلاق النار والشغب في الولايات المتحدة ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.