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منوعات

ظاهرة غريبة.. ناسا ترصد عفاريت حمراء في السماء.. صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
شاركت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، صورة رائعة للبرق الأحمر النادر، الذي يشبه بشكل مخيف "غزو الكائنات الفضائية للأرض".

وتظهر الصور الملتقطة، البرق الأحمر، وهو يتفرع مثل قنديل البحر أو الألعاب النارية فوق سلسلة جبال فرنسية، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 


وتم التقاط الصورة المدهشة من قبل المصور ستيفان فيتر، وقالت ناسا: "التقطت كاميرا فيديو حساسة على قمة جبال فوج في فرنسا هذه الألعاب النارية المدهشة بالأفق البعيد".

وأوضحت أن هذه الظاهرة بسبب العواصف الرعدية الشديدة، فهذه العاصفة على بعد حوالي 260 كيلومترًا ، أصبحت الومضات القصيرة والغامضة تعرف باسم "العفاريت الحمراء".

و"العفاريت الحمراء" هي تصريفات كهربائية يمكن أن تحدث عاليًا فوق الغيوم أثناء العاصفة الرعدية، وتحدث عادًة عندما تضرب صاعقة برق موجبة الشحنة من سحابة تحت الأرض، بالإضافة إلى أنها تتسبب في الانهيار الكهربائي على ارتفاع يتراوح بين 50 و 100 كيلومتر، وتقع تلك الظاهرة في الطبقة الوسطى، وهي أبرد طبقة من الغلاف الجوي لكوكب الأرض.


وأوضحت "ناسا" أيضًا ماهية الخطوط الفضية الباهتة التي رصدتها الصورة، أن عروق الضوء الفضية هي غيوم متوسطة الغلاف الجوي القطبية، وتعرف أيضًا بالسحب الجليدية الليلية أو الساطعة ليلا، ولا تزال السحب الجليدية تعكس ضوء الشمس عندما تكون الشمس تحت الأفق.
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