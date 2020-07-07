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أخبار العالم

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ3 ملايين

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
رصد موقع "وورلد ميتر"- المهتم بإحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"- وصول إصابات كورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 3 ملايين إصابة. 

وقال الموقع إن الولايات المتحدة سجلت 3 ملايين و39 ألف و685 حالة إصابة بكورونا منذ ظهور الفيروس. 

فيما سجلت الولايات المتحدة 132 ألفا و950 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد. 

وتأتي أمريكا في المركز الأول من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل بـمليون و626 ألف و71 إصابة، بالإضافة إلى 65 ألفا 556 حالة وفاة.

وجاءت الهند بالمركز الثالث بعد تسجيلها إجمالي إصابات بالفيروس بلغ 720 ألفا 346 إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 20 ألفا 174 حالة. 
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