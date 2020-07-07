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تعليم

الفيزياء والتاريخ.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط اليوم "الثلاثاء" على اللجان لأداء الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

وقام الطلاب بالمرور من بوابة  التعقيم وارتداء الواقيات فيما قام الأمن الإداري باللجان بقياس دراجات الحرارة للطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية. 

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قام الأمن الإداري باللجان بتفتيش الطلاب لمنع دخول أجهزة الموبايل وأي متعلقات تخص مواد الامتحانات.

من جهته قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام بلغ أكثر من 27 الف و400 طالب وطالبة بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن.
 
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على التأكيد على رؤوسا للجان بدخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تذليل كل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.


كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الكيمياء).

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون أي حدوث مشكلات.
الفيزياء والتاريخ.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط
الفيزياء والتاريخ.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط
الفيزياء والتاريخ.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط
الفيزياء والتاريخ.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط
الفيزياء والتاريخ.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط
الفيزياء والتاريخ.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط
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