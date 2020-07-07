اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

جاستن ترودو في ريدو إيستات في قلب وادي سانتا ينز، حيث المقر الرسمي لكل من العاهل الكندي وممثله في أوتاوا ، وتمكنت قوات الحرس للحي الملكي من اعتقاله وتوجيه تهم تهديد رئيس الحكومة الكندية بالقتل، حسب تقارير CTV News.

اقتحم سائق شاحنة مسلح منزل رئيس وزراء كندا









ووفقا لتقارير الإعلام الكندي، وقع الحادث يوم 2 يوليو، حين اصطدم المشتبه فيه "كوري هورين" بشاحنته الصغيرة في البوابة الرئيسية المؤدية إلى منزل رئيس الوزراء الكندي ، ليتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير، مع عدم توضيح المسئولين لدوافع الرجل.









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الجاني الذي زعم أنه صدم شاحنته في البوابة بالحي الملكي، حيث يقيم جاستن ترودو مع عائلته منذ عام 2015، يواجه تهما جسيمة بالتهديد بقتل أو إصابة رئيس وزراء كندا.











ووفقا لوثائق المحكمة الصادرة، فإن المشتبه فيه، كوري هورين، المقيم في مانيتوبا، كان بحوزته اثناء الحادث بندقية M-14 محظورة الاستخدام والحيازة، بالإضافة إلى بنادق ومسدس، وتشير الوثائق إلى أنه لم يكن لديه ترخيص لحمل أي سلاح.









ويقال إن هورين، 45 سنة، كان يؤدي عمله كسائق للشاحنة التي استخدمها في الهجوم على منزل رئيس وزراء كندا بدوام كامل، بما يتماشى مع برنامج الدولة للتصدي لوباء فيروس كورونا.









كما تم اتهام المشتبه به بعد حادثة 2 يوليو بامتلاك خزائن ذخيرة للسلاح المحظور ذات سعة عالية.









وبالإضافة إلى اتهامات بحيازة الأسلحة، فإن المتهم يواجه أيضا جريمة التهديد بـ "التسبب في الموت أو الأذى الجسدي" لـ جاستين ترودو.







