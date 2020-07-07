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أخبار العالم

أبوالغيط يدين اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين، مساء أمس أمام منزله في بغداد، وأعرب عن بالغ التعازي والمواساة إلى العراق حكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. 
وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأن الجامعة تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما تضم صوتها لكافة الأصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي حوادث الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخرا، وتقديمهم للعدالة. 
وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وتضامنها معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني.


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